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Kahramanmaraş'ta yolcu valizindeki 9 ruhsatsız tabancayla yakalanan 3 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta yolcu valizindeki 9 ruhsatsız tabancayla yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta emniyet ekiplerinin operasyonunda yolcu valizinden 9 milimetre çapında 9 ruhsatsız tabanca ile 9 tabanca şarjörü ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kahramanmaraş'ta yolcu valizinden 9 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Alına bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda, bir yolcu valizinden 9 milimetre çapında 9 ruhsatsız tabanca ile 9 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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