Otobüs şoförü bayılan çocuğu hastaneye yetiştirdi

Kahramanmaraş'ta özel halk otobüsünde yolculuk yapan 17 yaşındaki bir çocuk fenalaşarak bayıldı. Sürücü, çocuğu hızlıca yakın bir hastaneye götürdü ve burada yapılan tedavi sonrası hasta taburcu edildi.

Kahramanmaraş'ta özel halk otobüsünde yolculuk yapan çocuk fenalaşarak bayıldı. Durumu fark eden sürücü, güzergahı değiştirerek çocuğu hızla yakında bulunan hastanenin acil servisine ulaştırdı.

Kentte Önsen-Kurtlar Mahallesi güzergahında seyreden bir özel halk otobüsünde yolculuk yapan 17 yaşındaki M.A., aniden fenalaşarak bayıldı. Durumu fark eden otobüs sürücüsü rotayı değiştirerek çocuğu hızla yakındaki Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından genel durumunun iyi olduğu öğrenilen hasta taburcu edildi. Yolcunun halk otobüsünde fenalaşması ve otobüsün hastaneye getirmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Bolat konuyla ilgili verdi. Dr. Bolat, "Bugün sabah getirilen çocuk hastamız bayılma şikayetiyle geldi. Otobüste bayıldığını ifade ettiler. Hastamızın yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem tespit edilmedi. Ancak tansiyon düşüklüğü vardı. Yapılan tetkik ve tedaviler sonrasında rahatlayan hastaya poliklinik kontrolü önererek taburcu ettik. Burada otobüs şoförü ve otobüs içerisindeki vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ




