Kahramanmaraş'ta Yılanların Dansı Görüntülendi
Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı Göksun ilçesinde cep telefonu kameralarına yansıdı. Durdu Aydın isimli vatandaş ise bu olayı saniye saniye kaydetti.
Kahramanmaraş'ta yılanların dansı görüntülendi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Göksun ilçesinde yılanlar dakikalarca birbiriyle dans etti. İki yılanın dansına denk gelen Durdu Aydın isimli vatandaş cep telefonu kamerasına ise saniye saniye kaydetti.