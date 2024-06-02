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Kahramanmaraş'ta Yılanların Dansı Görüntülendi

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Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı Göksun ilçesinde cep telefonu kameralarına yansıdı. Durdu Aydın isimli vatandaş ise bu olayı saniye saniye kaydetti.

Kahramanmaraş'ta yılanların dansı görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Göksun ilçesinde yılanlar dakikalarca birbiriyle dans etti. İki yılanın dansına denk gelen Durdu Aydın isimli vatandaş cep telefonu kamerasına ise saniye saniye kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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