Kahramanmaraş'ta yaşlı kadının bileziğini gasp eden şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yaşlı kadının bileziğini gasp eden şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 85 yaşındaki kadının evine girip bıçağını boğazına dayadıtan sonra ellerini kesip bileziğini gasp eden şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 85 yaşındaki kadının evine girip bıçağını boğazına dayadıtan sonra ellerini kesip bileziğini gasp eden şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, 9 Nisan günü Dumlupınar Mahallesi Şehit Cemil Ceyhan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Elife Akkök'ün zili çaldı. Akkök, kapıya geldiğinde kendisini "Ahmet" olarak tanıttı ve annesinin gönderdiği bir paketi getirdiğini söyledi. Şüpheli daha sonrada içeri girip yaşlı kadını mutfağa götürüp boğazına bıçak dayayarak bileziklerini istedi. Yaşlı kadın direnince kadının ellerini keserek kolundaki bilezikleri almaya çalıştı. Kanlar içinde kalan Akkök, komşularına seslenerek yardım istedi. Şüpheli, yaşlı kadının sağ kolundaki bileziği alarak evden kaçtı. Komşuların ses üzerine 112'ye haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaşlı kadın hastaneye götürülerek tedavi edilirken polis de gasp şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada kaçan şüphelinin, Türkoğlu ilçesine giderek yaklaşık 37 gram ağırlığındaki Maraş burması bileziği bir kuyumcuya sattığı ve Adana'ya gitmeye hazırlandığı öğrendi. Polis şüphelinin adresini de belirleyerek operasyon yaparak kaçkam isterken yakaladı. İsminin Ahmet G. olduğu öğrenilen şüpheli sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Çalınan bilezik ise kuyumcudan alınarak yaşlı kadına teslim edildi. Şüpheli ise ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Elife Akkök, kapıyı açtığı anda saldırıya uğradığını belirterek, "Beni mutfağa sürükledi. Elinde bıçak vardı, boğazıma dayadı. Ellerimi kesti. Bileziğimi aldı. Komşular diye bağırınca kaçtı. İki tel bilezik için beni öldürecekti" dedi.

Yaşlı kadının kızı Hatice Akkök ise annesinin yalnız yaşadığını belirterek, "Bazen yanımıza alıyoruz, bazen kendi evinde kalıyor. Evde yalnız kaldığı bir zamanda bu olay yaşandı. Annemi sürükleyip boğazına bıçak dayamış, ellerini kesmiş. En ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
