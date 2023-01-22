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Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 küçük kardeş hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta müstakil bir evde çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta müstakil bir evde çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı mahallesindeki bir evde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında itfaiye erleri evdeki 3 çocuğun olduğunu tespit eti.

Dumandan etkilendiği öğrenilen çocuklardan ikisi olay yerine üçüncüsü ise kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Acil Servisi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Z.A, A.A ve M.A'nın cansız bedenleri otopsi için, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Henüz ismi öğrenilemeyen 3 çocuğun annesi ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Çocukların babasının ise daha önce hayatın kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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