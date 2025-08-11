Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Hırsızlık Operasyonu: 34 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta polisin yaptığı çalışmada yakalanan 72 şahıstan 34'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan 47, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 ve hırsızlık olaylarına karışan 21 şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkmeye çıkartılan şüphelilerden 34'ü tutuklandı.

Operasyonlarda, 13,85 gram metamfetamin, 181,29 gram bonzai, 3,05 gram bonzai hammaddesi, 6 bin 100 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin ise son bir hafta yüksek sesle müzik dinleyen 187, abartı egzoz kullanan 83 ve belgesiz araç kullanan 411 araç sürücüsüne işlem yaptı. - KAHRAMANMARAŞ