Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda 61,04 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Büro Amirliğince suçüstü yakalanan üç şahsın üzerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramda 61,04 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçlaması ile adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
