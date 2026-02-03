Uyuşturucu taciri 3 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yapılan aramalarda 32 adet sentetik ecza, 57,29 gram bonzai, 3 adet sentetik hap, 14 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa