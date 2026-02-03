Haberler

Uyuşturucu taciri 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yapılan aramalarda 32 adet sentetik ecza, 57,29 gram bonzai, 3 adet sentetik hap, 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
