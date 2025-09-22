Haberler

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole indi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 BKU 79 plakalı Honda marka otomobil kaza yaparak şarampole indi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Ekipler aracı ve yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

