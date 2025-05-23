Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 25 yaşındaki Esra B. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otomobil halk otobüsüne çarpmıştı, genç kadın hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 9 kişiden biri olan 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, bugün merkez Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 06 DSV 317 Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.K. yönetimindeki 46 H 0062 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 25 yaşındaki Esra B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsüyle birlikte 8 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay anının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı kazayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KUTLU - 3.Sayfa
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih, yer ve saat belli oldu
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de finalde
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Herkes ekran başına! Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda

Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

Profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Röportaj bile istediler
Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu

Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.