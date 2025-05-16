Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin henüz ismi öğrenilemeyen iki otomobil seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 2'si ağır yaralı 6 kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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