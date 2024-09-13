Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta 6 kişinin yaralandığı trafik kazası, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. yönetimindeki 34 FJN 218 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğu Çevre Yolu'nda karşı şeride geçerek, S.K. yönetimindeki 46 S 0943 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta savrulurken, aralarında iki sürücünün de olduğu 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ