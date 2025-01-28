Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, Onikişubat ilçesinde gerçekleşti ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Citroen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
img

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
img

Galatasaray'dan Mert Hakan'a olay yaratacak gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

Ünlü oyuncudan dikkat çeken Ayşe Barım tepkisi
Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.