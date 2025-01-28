Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Citroen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ