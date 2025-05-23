Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 25 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 25 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta bir otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, 9 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olan 25 yaşındaki Esra B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 9 kişiden biri olan 25 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Kaza, bugün merkez Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 06 DSV 317 Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.K. yönetimindeki 46 H 0062 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 25 yaşındaki Esra B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsüyle birlikte 8 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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