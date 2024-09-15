Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 01 AUD 98 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ