Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkan araç, sinyalizasyon direğine çarptı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre saat 01: 10'da Elbistan ilçe merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda 63 SE 393 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Olayı gören vatandaşların yardımlarıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 kişi 112 ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.