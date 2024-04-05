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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

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Kahramanmaraş'ta Göksun- Elbistan karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Gölsun- Elbistan yolu Yazıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü M.R.B'nin kullandığı 34 MU 0711 plakalı otomobil Elbistan istikametinden Göksun istikametine seyir halindeyken Yazıköy mevkine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek Göksun istikametinden Elbistan istikametine seyreden H.G. isimli sürücünün kullandığı 06 CLP 285 plakalı otomobile çarptı. Kazada yabancı uyruklu işçilerden A.B. (30) ve M.E.Ş. (49) olay yerinde hayatını kaybederken, M.R.B. (32), 06 CLP 285 plakalı otomobil sürücüsü H.G. (50), H.G. (42) ve M.E.G.(15) yaralandı. Yaralılar Afşin Devlet Hastanesi ve Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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