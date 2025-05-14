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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 12 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 12 Kişi Yaralandı
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Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servis minibüsünün karıştığı trafik kazasıda 12 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansındı

Kaza, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü A.B. idaresindeki 46 S 0679 plakalı servis minibüsü ile sürücü T.E. yönetimindeki 48 H 0681 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada servis minibüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde 2 servis minibüsünde 10 kişi olmak üzere 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen trafik kazası ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansındı. Görüntüde minibüsün seyir halindeyken kavşakta otomobil ile çarpışması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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