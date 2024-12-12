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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Ticari araç sürücüsü aniden manevra yaparken, yoldaki polis aracıyla çarpıştı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Pazarcık ilçesi Nefsidoğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narlı'dan Pazarcık istikametine giden A.Y. (73) idaresindeki 27 L 7497 plakalı Fiat marka hafif ticari araç yolun sağına yanaştı. Sürücü aniden sola doğru manevra yapıp 'U' dönüşü yapmak istediği sırada araç, aynı yöne seyir halindeki polis aracı ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari araç sürücüsü A.Y'nin hayatını kaybettiğini, araçtaki C.Y.'nin (74) ise ağır yaralandığını belirledi. Kazada 2 trafik polisinin de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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