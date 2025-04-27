Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi

İki ülke arasında çatışmalar kritik noktada şiddetlendi!
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı
Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti

16 yaşındaki genç, testisini kaybetti

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına düştü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. M.E.G idaresindeki 46 AJR 435 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yol kenarına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada, sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü M.E.G'.nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan yolcu konumdaki F.S.N. ise hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.