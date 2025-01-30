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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta bir otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu Avşar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes marka otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun kenarındaki iş makinesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobildeki bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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