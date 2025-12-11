Haberler

Taşlı sopalı toplumsal olaylara karşı gerçeğini aratmayan müdahale tatbikatı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, toplumsal olaylara müdahale hazırlık seviyesini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir tatbikat düzenledi. Tatbikatta, güvenlik güçleri çeşitli senaryoları uygulamaya koyarak kontrol altına alma yöntemlerini test etti.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, toplumsal olaylara müdahale hazırlık seviyesini artırmak amacıyla geniş kapsamlı tatbikat gerçekleştirdi. Taşlı sopalı toplumsal olaylara karşı müdahale tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu düzeninin korunması ve kritik kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Grev ve Lokavt Önleme Planı isimli tatbikat düzenlendi. Tatbikatta Çevik Kuvvet, Asayiş, Trafik ve Özel Harekat birimleri ortak hareket ederek toplumsal olaylarda uygulanacak müdahale yöntemlerini sahada test etti. Toplamda 197 personelin görev yaptığı tatbikatta güvenlik güçleri, barikat kurulması, kalabalığın kontrol altına alınması, provokatörlerin etkisiz hale getirilmesi ve personel güvenliğinin sağlanması gibi çeşitli senaryoları uygulamalı olarak canlandırdı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatın, personelin reflekslerini güçlendirmek, ekipler arası iş birliğini artırmak ve şehrin muhtemel risklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, "Sıkıntılı durumlarda ne şekilde müdahale edileceğini de doğru ve orantılı bir güçle zaman zaman ihtiyacımız olabilir. Bu durumda arkadaşlarımızın yapmış olduğu güzel bir örnek çalışma oldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



