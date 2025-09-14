Haberler

Kahramanmaraş'ta Tır Kazası: 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir tırın çarpması sonucu 17 yaşındaki Ergün Baz hayatını kaybetti. Vatandaşlar, kaza sonrasında yolu trafiğe kapattı, ancak yapılan görüşmelerle yol tekrar açıldı.

Kaza, Pazarcık ilçesinde çevre yolu üzerindeki Büyükpınar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, 17 yaşındaki Ergün Baz'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından olay yerinde toplanan vatandaşlar, yolu kapatıp tepki gösterdi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki heyet ilçeye giderek vatandaşlarla görüştü. Yapılan görüşmeler sonucu vatandaşlar tarafından yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı. - KAHRAMANMARAŞ

