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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda Kipaş Holding'e ait tekstil fabrikasında çıkan yangında yoğun dumandan 1 itfaiye eri ve 1 işçi etkilendi. Yangın sırasında doğalgaz borusu da patladı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde bulunan Kipaş Holding'e bağlı tekstil fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevreyi kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale ederken, yoğun dumandan 1 itfaiye eri ile 1 fabrika işçisi etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken doğalgaz borusu da patladı. Patlama sonucu çevrede daha geniş güvenlik önlemi alınırken, yangına müdahale sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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