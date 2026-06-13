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Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Kipaş Holding'e bağlı tekstil fabrikasında çıkan yangında yoğun dumandan 1 itfaiye eri ve 1 işçi etkilendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta Kipaş Holding'e bağlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Dumandan 2 kişi etkilenirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kipaş Holding'e bağlı tekstil fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevreyi kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale ederken, yoğun dumandan 1 itfaiye eri ile 1 fabrika işçisi etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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