Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti

Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
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Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı tarihi geçmişi olan bir mahallede temel kazısı sırasında kaldırılan kayanın arkasındaki mağara benzeri bir yerde insan kafatasları ve iskeletleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Doluca Mahallesi'nde bir şahsa ait tapulu arazide tüyler ürpertici olay meydana geldi. Arazide temel açma çalışması yapıldığı sırada kaya parçasına rast gelindi. Kayanın kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan mağarayı andıran yerde çok sayıda insan kafatası ve kemikleri görüldü. Durum İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.

ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA YAPILACAK

Bölgeye gelen ekipler çevreyi güvenlik çemberine alırken detaylı arkeolojik ve kriminal inceleme yapılması için ilgili birimlere haber verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı ile Müze Müdürlüğü koordinesinde yapılacak çalışmaların ardından kafatası ve kemiklerin yanı sıra mekanla ilgili de net bilgilerin ortaya çıkmasının beklendiği bildirildi.

Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Bu dünyada ölüye de rahat yok

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