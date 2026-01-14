Kahramanmaraş'ta Bizans dönemine ait mezar taşı ele geçirildi: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla ilgili çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında Göksun ilçesinde 'Kültür Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı' yapan 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ