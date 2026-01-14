Kahramanmaraş'ta Bizans dönemine ait mezar taşı ele geçirildi: 3 gözaltı
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, Bizans dönemine ait mezar taşı ele geçirdi ve 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, kültür tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik gerçekleşti.
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla ilgili çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında Göksun ilçesinde 'Kültür Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı' yapan 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ