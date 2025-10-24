Haberler

Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı: Eski Eş ve Kayınvalide Yan Yana Toprağa Verildi

Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı: Eski Eş ve Kayınvalide Yan Yana Toprağa Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta eski kocası tarafından silahlı saldırıya uğrayan Fatma Görkem ve kayınvalidesi Gülistan Görkem, düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana defnedildi. Olayda eski eş Hakan Yılmaz, cinayetten sonra intihar etti.

Kahramanmaraş'ta eski kocası tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen eski eş ve kayınvalide, düzenlenen cenaze töreni sonrası yan yana toprağa verildi.

Olay, önceki gün Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi 20'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yılmaz (39), eski eşi Fatma Görkem'i (37) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Görkem kaldırıldığı Yörük Selim Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra Namık Kemal Mahallesi 24'üncü Sokak'taki adrese giderek eski kayınvalidesi Gülistan Görkem'i (63) tabancayla vurarak olay yerinde öldürdü. Fatma Görkem'in önceki evliliğinden olan kızı Eda Nur Göksu'yu (19) ise göğsünden vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlık Parkı'nda, yanında 9 yaşındaki oğlu E.T.Y. ile birlikte tespit edildi. Polis ekiplerinin "teslim ol" çağrısına karşılık vermeyen şahıs, elindeki tabancayı kendi başına dayayıp ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında yanında bulunan oğlu koruma altına alınırken, saldırıda kullanılan tabanca da emniyet ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Cinayetleri işleyen ardından yaşamına son veren Hakan Yılmaz, dün toprağa verildi. Öldürülen kayınvalide Gülistan ile eski eş Fatma Görkem için ise bugün Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Kırım Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sonrasında anne ve kızı yan yana toprağa verildi.

Cenaze töreninde çok sayıda vatandaş katılırken yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Merkez Bankası'ndan yeni adım! Reeskont kredilerinde limit artırıldı

Merkez Bankası'ndan kritik adım! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.