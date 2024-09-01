Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Silahlı Çatışmalarda 4 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta iki farklı noktada çıkan silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İlk olay Onikişubat İlçesi Maarif Mahallesi'nde, diğer olay ise Dulkadiroğlu İlçesi Milli Eğitim Caddesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta iki farklı noktada çıkan silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk olay, Onikişubat İlçesi Maarif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, bölgedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir diğer silahlı çatışma ise Dulkadiroğlu İlçesi Milli Eğitim Caddesi'nde meydana geldi. Silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. İki olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay sonrası yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin iki olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dulkadiroğlu Onikişubat 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi 1-2 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 1-2 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 1-2 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Buca, Karabağlar elektrik kesintisi 1-2 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi 1-2 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi 1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title