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Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
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Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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