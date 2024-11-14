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Kahramanmaraş'ta Rehin Alınan Aile Özel Harekat Polisi Tarafından Kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta, ailesini eve kilitleyip balkondan bağıran bir genç, özel harekat polisinin geç müdahalesiyle gözaltına alındı. Aile bireylerinin şizofreni hastası olduğu belirlenirken, genç tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta rehin alınan aileyi özel harekat polisi kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, ailesini eve kilitleyip balkondan bağırarak çevreyi rahatsız eden bir genç, olay yerine gelen özel harekat polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta M.S. isimli bir kişi, anne ve anneannesini eve kilitleyip balkondan bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine, özel harekat polisi devreye girdi. Özel harekat polisi olay yerine gelip operasyon için düğmeye bastı. Polis itfaiye aracının yardımıyla balkondan kapıyı kırıp eve girdi.

Özel harekat polisi genç kızı etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemelerde, gencin ailesinin tamamının şizofreni hastası olduğu tespit edildi. Aile bireylerinin durumları nedeniyle sıkıntılı anlar yaşayan gencin mahkeme kararıyla tedavi altına alınmasına karar verildiği öğrenildi. Genç, polis ekiplerince gözaltına alınarak hastaneye götürülürken, 'İntihar etmek istemedim zorla beni öldürmeye çalışıyorlar' dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Rehin Alınan Aile Özel Harekat Polisi Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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