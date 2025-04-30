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Pompalı tüfekle saldırdı, silah tutukluk yapınca ortada kaldı

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Kahramanmaraş'ta bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle otomobil sürücüsüne saldırdı. Tüfek tutukluluk yapınca olayı yara almadan atlatan sürücü, saldırganı üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şahıs, elindeki pompalı tüfekle otomobil sürücüsüne saldırmak istedi.

Pompalı tüfekle saldırdı, silah tutukluk yapınca ortada kaldı

SİLAH TUTUKLUK YAPTI, YARA ALMADAN ATLATTI

Tüfeğin tutukluluk yapması üzerine otomobil sürücüsü olayı yara almadan atlattı. Sürücü, daha sonrasında ise üzerine atladığı saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardı.

Pompalı tüfekle saldırdı, silah tutukluk yapınca ortada kaldı

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, pompalı tüfekli saldırgan otomobil içindeki sürücüye saldırması ve uzaklaşması yer aldı. Görüntülerin devamında sürücünün, saldırganın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdiği de görüldü. Çevredeki bir vatandaşın saldırganın elinden pompalı tüfeği alması da görüntülere yansıdı.

Pompalı tüfekle saldırdı, silah tutukluk yapınca ortada kaldı

Pompalı tüfekle saldırdı, silah tutukluk yapınca ortada kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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