Pompalı tüfekle saldırdı, silah tutukluk yapınca ortada kaldı
Kahramanmaraş'ta bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle otomobil sürücüsüne saldırdı. Tüfek tutukluluk yapınca olayı yara almadan atlatan sürücü, saldırganı üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şahıs, elindeki pompalı tüfekle otomobil sürücüsüne saldırmak istedi.
SİLAH TUTUKLUK YAPTI, YARA ALMADAN ATLATTI
Tüfeğin tutukluluk yapması üzerine otomobil sürücüsü olayı yara almadan atlattı. Sürücü, daha sonrasında ise üzerine atladığı saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, pompalı tüfekli saldırgan otomobil içindeki sürücüye saldırması ve uzaklaşması yer aldı. Görüntülerin devamında sürücünün, saldırganın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdiği de görüldü. Çevredeki bir vatandaşın saldırganın elinden pompalı tüfeği alması da görüntülere yansıdı.