Polisten kaçtı, kaza yaptı! Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet, park halindeki kamyonete çarptı. Motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet, park halindeki kamyonete çarptı. Motosiklette bulunan sürücü hayatını kaybederken yolcu konumunda bulunan B.Ç. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

İki kişinin bulunduğu bir motosiklet polisin dur ihtarına uymadı. Polis ekipleri ile motosiklet arasında yaşanan kovalamacada motosiklet park halindeki kamyonete çarptı. Motosikletin üzerinde bulunan iki kişide yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı Abdulkadir Toslak ambulansla HG Hospital'a, diğer yaralıyı ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi kaldırdı. Toslak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadaki diğer yaralının tedavisi ile sürüyor. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

yunussbayern:

Kaza ve cinayetlerin tek sebebi Tayyıp

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
