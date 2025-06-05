Kahramanmaraş'ta Park Halindeki Tofaş Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kahramanmaraş'ta Park Halindeki Tofaş Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde park halindeki Tofaş marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta Tofaş marka otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkez Onikişubat İlçesi Avşar Mahallesindeki üniversitenin kampüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki Tofaş marka bir otomobilde yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangında otomobil alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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