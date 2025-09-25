Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Yakıt Tankeri Çarpıştı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobille yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 06 EJA 805 plakalı yakıt tankerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ