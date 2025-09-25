Haberler

Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Yakıt Tankeri Çarpıştı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Yakıt Tankeri Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin yakıt tankerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 06 EJA 805 plakalı yakıt tankerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
