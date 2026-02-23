Haberler

Kahramanmaraş'ta gölete düşen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen kazada, 78 yaşındaki sürücü Mehmet Yılmaz, kontrolden çıkan otomobilinin gölete düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri sürücünün cansız bedenini araçtan çıkardı, jandarma incelemeleri sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin gölete düştüğü kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Çöçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz (78) idaresindeki 27 D 7567 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak gölete düştü. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini araçtan çıkardı. Kaza sonrası jandarmanın incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
