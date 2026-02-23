Kahramanmaraş'ta gölete düşen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen kazada, 78 yaşındaki sürücü Mehmet Yılmaz, kontrolden çıkan otomobilinin gölete düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri sürücünün cansız bedenini araçtan çıkardı, jandarma incelemeleri sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Çöçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz (78) idaresindeki 27 D 7567 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak gölete düştü. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini araçtan çıkardı. Kaza sonrası jandarmanın incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı