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Kahramanmaraş'ta otomobil elektrik direğine çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta otomobil elektrik direğine çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında elektrik direğine çarpıp taklalar atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil elektrik direğine çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında elektrik direğine çarpıp taklalar atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Büğlek Caddesi üzerinde meydana geldi. Yedikuyular Kayak Merkezi istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Yaşar Şeker idaresindeki 06 BRH 281 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve otomobilde yolcu konumda bulunan A.R.Ş. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir yolcuya müdahale ederek şehirdeki özel hastaneye kaldırdı.

Otomobil sürücü Şeker, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 13 yaşındaki A.R.Ş ve diğer yolcunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 3. Sayfa Haberler

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