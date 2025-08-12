Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nün koordinesinde 4 helikopter ve 126 personel ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Yangın, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kavşut Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Dünden itibaren yoğun sarp arazide karadan güçlükle müdahale edilen yangına, havadan ekiplerin destek verdiği bildirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne koordinesinde 4 helikopter, 10 arazöz, 4 iş makinesi, 5 pikap ve 126 personel ile müdahalenin aralıksız devam ettiği kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ

