Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
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Kahramanmaraş'ta Türkoğlu İlçesi'nde çıkan orman yangınına müdahale ekipleri havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına toplam 80 personel ve çeşitli araçlarla müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, sabah saatlerinde Türkoğlu İlçesi İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 6 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 80 personel sevk edildi. Havadan ve karadan bölgeye ulaşan ekipler müdahale ettiği bildirildi.

Makilik, seyrek orman yapısı ve sarp arazisi ile dikkat çeken bölgede özellikle havadan söndürme çalışmasına ağırlık verildiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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