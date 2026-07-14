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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Bulutoğlu Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 ilk müdahale aracı, 2 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 hizmet aracı, 4 teknik personel, 35 personel ile müdahale edildi.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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