Sahte ilanlarla 200 milyon TL'lik vurgun: 8 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli düzenlenen operasyonda 5 ilde 8 şüpheli yakalanarak dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte ürün satışları ile vatandaşlardan para topladığı belirlendi. Operasyonda çeşitli dijital malzemeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya uygulamaları ve internet siteleri üzerinden sahte hesaplar açarak ürün satışı ilanları verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu ilanlar aracılığıyla vatandaşlardan "ürün bedeli, kapora, kargo ve iade" gibi çeşitli adlar altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 200 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli Ankara, Balıkesir, İstanbul ve Manisa illerinde belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 akıllı cep telefonu, 8 SIM kart ve 1 SSD karta el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Osimhen'e: Sana ihtiyacım var

Bekleneni yaptı!

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde kalan kocadan akıllara durgunluk veren savunma

Hamile eşinin cesediyle 10 gün yaşayan caniden akılalmaz savunma
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi

Okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi