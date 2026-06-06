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Kahramanmaraş'ta minibüs yangını

Kahramanmaraş'ta minibüs yangını
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta çıkan minibüs yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim mahallesi küçük sanayi sitesinde çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüsü söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangın sonrası minibüste maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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