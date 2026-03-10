Haberler

Metruk iş yerinde erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta metruk bir iş yerinde 62 yaşındaki Osman Doğan'ın işkence edilerek öldürüldüğü iddia edilen cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta metruk bir iş yerinde erkek cesedi bulundu. Şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki metruk bir iş yerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde vatandaşlar, zemin katta kullanılmayan iş yerinin içerisinde bir kişinin kanlar içerisinde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kanlar içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede erkek cesedinin Osman Doğan'a (62) ait olduğu anlaşıldı. Doğan'ın işkence edilerek öldürüldüğü ileri sürüldü. Doğan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otospi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Konuyla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
