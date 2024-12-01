Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan konteyner yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi, olayda maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan konteyner yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, İlçeye bağlı Fatih mahallesindeki konteynerlerde çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye yayılmadan söndürdü. Olayda maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ