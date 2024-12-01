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Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan konteyner yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi, olayda maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan konteyner yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İlçeye bağlı Fatih mahallesindeki konteynerlerde çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye yayılmadan söndürdü. Olayda maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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