Kahramanmaraş'ta Kaymakamın Evinde Ölü Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un evinde ölü bulunması üzerine adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirterek, "Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA