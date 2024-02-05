Kahramanmaraş'ta Kaymakamın Evinde Ölü Bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un evinde ölü bulunması üzerine adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un evinde ölü bulunması üzerine adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirterek, "Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA