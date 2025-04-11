Kahramanmaraş'ta Kar Kazaları: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta kar kazalara neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Göksun arasında Edebiyat Yolu tünellerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Hakan Akkoyun idaresindeki 46 ADL 049 plakalı Ford marka otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 46 F 1963 plakalı çekiciye çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Akkoyun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Akkoyun'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

İkinci kaza ise, Göksun - Afşin karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.