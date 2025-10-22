Kahramanmaraş'ta Kanlı Olay: Eski Eşi ve Kayınvalidesini Öldüren Şüpheli İntihar Etti

Kahramanmaraş'ta eski eşi ve eski kayınvalidesini öldürüp, eski eşinin kızını ağır yaralayan ardından da polis ekipleri tarafından sıkıştırıldığı muhtarlık binasında kendini vuran şüpheli de hayatını kaybetti.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yılmaz (38), Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi Fatma Görkem'i (37) silahla vurdu. Buradan ayrılan şahıs, aynı ilçenin Namık Kemal Mahallesindeki eski kayınvalidesinin yaşadığı eve gelerek Gülistan Görkem (63) ve eski eşinin kızı Edanur Göksu'ya (19) silahlı saldırı düzenledi. Her iki olayda silah sesleri üzerine adreslere çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Yörükselim Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Fatma Görkem ile Gülistan Görkem hayatını kaybetti. Edanur Göksu'nun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatırken şahıs, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki muhtarlık binasında kıstırıldı. Ekiplerin, 'teslim ol' çağrısı sonrası şahıs silahı ile kendini vurdu. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ