Kaçak Saka Kuşu Avına Büyük Ceza

Kahramanmaraş'ta kaçak saka kuşu avladığı belirlenen 4 kişi yakalanırken ele geçirilen 175 canlı saka kuşu doğaya bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak av koruma ve kontrol faaliyetinde, kaçak saka kuşu avladığı belirlenen 4 kişi yakalandı. Operasyonda 175 canlı saka kuşunun yanı sıra 4 germe ağ, 4 kafes ve 1 kuş sesi çıkaran cihaz ele geçirildi. Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 4 şahsa 576 bin 660 TL idari para cezası ve 1 milyon 645 bin TL tazminat olmak üzere toplam 2 milyon 221 bin 660 TL ceza uygulandı.

Koruma altına alınan 175 saka kuşu, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı