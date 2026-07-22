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Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çevreye sıçramaması için müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının çevreye sıçramaması için ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre yangın, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu Gayberli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının iş yerini sarmasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çevreye sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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