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Kahramanmaraş'ta İnşaat İşçileri Konteynerinde Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta İnşaat İşçileri Konteynerinde Yangın Çıktı
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Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece geç saatlerde Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde devam eden inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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